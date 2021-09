Sénégal: le renflouement de l'épave du "Joola", ultime combat des familles des victimes Rédigé par leral.net le Lundi 27 Septembre 2021 à 23:24 | | 0 commentaire(s)|

En dépit des indemnités que l’État sénégalais a encore distribuées à la veille du 19e anniversaire de la tragédie du naufrage du bateau Le Joola, les rescapés et descendants des 1.863 morts et disparus estiment que seul le renflouage du navire constituerait une thérapie collective pour soigner leur traumatisme.



Les rescapés et descendants des victimes du Joola ont commémoré le 26 septembre



"C’est notre grand chantier, l’élément essentiel grâce auquel nous pourrons enfin commencer une thérapie collective car le traumatisme est plus vivace que jamais", explique Élie Diatta, chargé des affaires juridiques de l’Association nationale des familles des victimes et rescapés du Joola (ANFVR/Joola), interrogé par Sputnik.



Les rescapés et descendants des victimes du Joola ont commémoré le 26 septembre le dix-neuvième anniversaire du naufrage de ce navire qui assurait les liaisons entre Dakar et Ziguinchor, dans le sud du Sénégal. Disparu au large des côtes gambiennes, au moins 1.863 personnes ont été déclarées mortes ou disparues selon un bilan officiel. Aujourd’hui, en dépit des efforts fournis par les autorités sénégalaises visant à satisfaire les doléances des familles des victimes, une revendication fondamentale demeure: le renflouage de l'épave.





