Serena Williams : "Pourquoi j'ai choisi d’épouser un Blanc"

Lorsque Serena Williams a annoncé qu’elle était fiancée au co-fondateur de Reddit, Alexis Ohanian, beaucoup de gens ont remarqué que la femme noire acclamée comme la plus grande athlète de tous les temps, était en train de se caser avec un homme blanc.



Cependant, ce qui restait important pour Williams, qui a une fille Alexis Olympia Ohanian Jr avec Alexis Sr., c’est que son époux est gentil, plein d’humour et aimant.



« En fin de compte, je voulais être avec quelqu’un qui me traitait bien, quelqu’un qui pouvait rire avec moi et quelqu’un qui comprenait ma vie et quelqu’un qui m’aimait », a déclaré l’athlète au New York Times ,vendredi, 27 avril.



« Je suis sûre qu’il y a d’autres personnes là-bas [fait une pause et rit]. Mais Alexis est celui avec qui je me suis connectée, et je ne l’aurais pas pu faire autrement. »



Les deux se sont rencontrés à Rome, en Italie en mai 2015. Williams, qui se prélassait au bord d’une piscine, lui avait d’abord dit qu’il y avait des rats pour l’obliger à la laisser seule avec ses amis, selon des confidences faites au magazine Vanity Fair de juin 2017. Comme il refusait de partir, ils l’ont invité à leur table.



Bien que la championne du Grand Chelem à 23 reprises reconnaisse définitivement leurs différences – le mémoire de son père Richard Williams en 2014 se concentrant sur le racisme –, elle dit qu’elle ne changerait rien.



«Littéralement, tout ce que je dis à Alexis est:« Eh bien, tu sais, il y a une telle différence entre les Blancs et les Noirs. »Il entend toujours parler des injustices qui se produisent; cela n’arriverait pas si j’étais blanche », a-t-elle dit. « C’est intéressant. Je n’aurais jamais cru que j’aurais épousé un Blanc non plus, alors ça montre que l’amour n’a vraiment aucune couleur, et ça me montre vraiment l’importance de ce qu’est l’amour. Et mon père aime absolument Alexis. »



En réponse, les gens en ligne ont dit que la star du tennis n’a pas besoin d’expliquer son choix à qui que ce soit.



Pourtant, une personne était mécontente de Serena Williams, » vous êtes une honte pour la race noire », a t-il écrit.











Avec Afrikmag