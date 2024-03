Serigne Mboup lance sa campagne avec succès à Kaolack, son fief électoral

Rédigé par leral.net le Lundi 11 Mars 2024 à 20:10 | | 0 commentaire(s)|

Le candidat Serigne Mboup a lancé sa campagne présidentielle avec brio, dans sa ville natale de Kaolack, où il occupe le poste de maire. Au cours de sa première journée de campagne, il a parcouru les marchés et autres lieux emblématiques de la ville, rencontrant les citoyens dans un échange chaleureux et de proximité. L'accueil enthousiaste et les marques de soutien ont conforté la position de Serigne Mboup, faisant de ce début de campagne, un succès prometteur pour le prétendant à la Présidence.