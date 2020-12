Serigne Modou Kara présente ses excuses au Khalife général des Mourides et à Macky Sall

Après ses menaces contre le Président Macky Sall suite à l’arrestation de ses ouailles, Serigne Modou Kara Mbacké change de tempo. Il a présenté ses excuses hier au Khalife général des mourides, à l’ensemble des guides religieux et aux autorités politiques avec, à leur tête, le président de la République. Kara soutient qu’il ne peut plus se taire devant cette situation.



Il adresse ses remerciements à ses fidèles et sympathisants , révèle "L'As", qui ne cessent depuis l’avènement de cette affaire, de lui manifester leur compassion. Outre le Khalife général des mourides, Kara exprime sa gratitude à son porte-parole Serigne Bassirou Abdou Khadre et au chef de l’Etat. Il envoie par ailleurs un message à ses fidèles, en leur disant que désormais, celui qui veut avoir une agence ou un centre de formation en sécurité, n’a qu’à aller voir le ministère de l’Intérieur pour une autorisation comme les agences de sécurité. Kara promet une sortie médiatique avant la fin de l’année.

