Sextape : Fatou Ndiaye "Fouta Tampi", qui menaçait de sortir les vidéos de Ousmane Sonko, rattrapée par le karma

L'arroseuse arrosée. L'affaire opposant le président de Pastef, Ousmane Sonko et l'employée de Sweet Beauty, Adji Sarr, continue d'alimenter les débats. Fatoumata Ndiaye « Fouta Tampi » s'invite au débat et reçoit un sévère retour d'ascenseur.







Selon senego. com, la dame connue pour son alliance inattendue avec le régime en place, après l’avoir dénigré, avait, il y a 3 jours, menacé de balancer les audios de Ndèye Khady Ndiaye sur Ousmane Sonko. Chose inattendue, ce sont les images et vidéos d’elle qui alimentent les débats sur la toile. Vrai ou pas, nous serons édifiés les prochains jours sur cette sextape.



Pour l’heure, elle dénonce un montage grotesque et un acharnement contre sa personne. Des accusations que des activistes de l’opposition rejettent et soutiennent que ces images sont bel et bien réelles et émanent de ses propres téléphones. Du rififi en perspective…

