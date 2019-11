Sexualité: Est-ce que les préliminaires sont toujours obligatoires avant un rapport ?

Rédigé par leral.net le Mercredi 13 Novembre 2019 à 13:16

Les préliminaires sont indispensables à une sexualité épanouie, car ils facilitent la montée du plaisir et sont des signes de tendresse qui participent à l'excitation sexuelle. Il peut arriver que les deux partenaires souhaitent occasionnellement ne pas en faire ou bien les écourter (se sauter dessus rapidement peut être très excitant), mais ce choix doit être fait en commun. En fait, en matière de sexualité comme d'amour, c'est à chacun de trouver avec l'autre ce qui lui convient le mieux !



Toutefois, lorsque l’excitation est déjà à son paroxysme et que vous êtes tous les deux prêts à passer au plat principal, il n’y a pas de mal à brûler les étapes. Si vous êtes dans un endroit insolite, par exemple, vous n’aurez pas forcément le temps pour les préliminaires. Eh oui, le fast-sex peut être tout aussi simulant.



À vrai dire, quand il est question de sexe, il n’y a pas une seule façon de procéder. Le plus important est de profiter de ce moment avec son partenaire, de se faire plaisir mutuellement. Les hommes, tout comme les femmes ont besoin d’être excités. Certains préfèrent les longs préliminaires tandis que d’autres réclament la pénétration assez rapidement. Il n’y a rien de systématique. Il suffit de bien connaître son partenaire, savoir ce qu’il/elle aime, de communiquer et d’écouter son corps sans se forcer.







Florence Bayala

