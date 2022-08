Seydou Guèye : "Nous sommes majoritaires, mais nous devons nous demander pourquoi on a perdu Dakar..." Rédigé par leral.net le Lundi 1 Août 2022 à 16:39 | | 3 commentaire(s)| Seydou Guèye est catégorique, Benno Bokk Yakaar a obtenu la majorité, mais ce n'est pas pour autant que la Coalition doit dormir sur ses lauriers. "Pour la première fois, BBY a perdu une élection de portée nationale au niveau de Dakar. Donc, je pense qu'on doit étudier cet état de fait et faire un feedback en ce sens. Maintenant, les tendances nous sont favorables, on attend les résultats définitifs", a-t-il dit.



Accueil Envoyer à un ami Partager