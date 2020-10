Signalé au Maroc, que peut bien mijoter Wade-fils?

La question vaut son pesant d'or. L'ancien "ministre du ciel et de la terre" a été signalé au royaume Chérifien. En effet, dakarposte a appris de ses radars fureteurs que Karim Wade s'est discrètement rendu au Maroc.

Pour être précis, nos informateurs, au parfum de ses activités, nous soufflent que "Rimka" a séjourné dans un cossu hôtel de Casa. I

l nous revient, en effet, qu'il a déposé ses baluchons au Sheraton-Hotel. Quid des raisons de son séjour au Maroc? Mystère et boule de gomme. Du moins, pour le moment. Car, dakarposte, qui "creuse" encore sur le "K" du fils de "Pa Bi" vous promet d'y revenir amplement.

Des informations fiables en notre possession, quelques proches de Wade fils ont, discrètement, quitté Dakar aux fins de le rejoindre au Maroc. Et, aux dernières nouvelles, le frangin de Sindiély entend faire un crochet à Kigali avant de retourner dans sa niche de Doha.



Affaire à suivre...

Source : https://www.dakarposte.com/Signale-au-Maroc-que-pe...