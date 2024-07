Signature d’accord de financement: Kurt Campbell, Secrétaire d’Etat adjoint des États Unies à Dakar

Le secrétaire d’Etat adjoint des États Unies Kurt Campbell est à Dakar pour acter l’accord de financement entre la U.S international développement Finance Corporation et le groupe sénégalais VACAP S.A pour la construction d’un hôtel Marriott sur le site l’ancien hôtel des Almadies. L’hôtel qui s’y trouvait a été transformé et exploité comme Hôtel des Almadies jusqu’en 2017, pour faire place, désormais, au complexe Sheraton et Loft.