Sinusite aiguë ou sinusite chronique: Une technique efficace pour vous soulager

Rédigé par leral.net le Mardi 10 Décembre 2019

Nez bouché, maux de tête, douleurs dans la bouche, douleurs entre les yeux et le nez, fièvre, ronflements, apnée du sommeil, difficultés à respirer… sont souvent les symptômes de la sinusite. Si vous souffrez de sinusite, essayez cette technique efficace pour soulager la sinusite et rafraîchir le nez.



Ce remède permet de nettoyer les voies respiratoires et aide à soulager les symptômes de la sinusite.



Mode d’emploi



- Épluchez et hachez un oignon.

- Mettez-le à chauffer dans ½ litre d’eau à feu doux.

- Ajoutez 1 cuillerée à café de romarin et laissez bouillir jusqu’à ébullition.

- Retirez du feu et rapprochez votre visage au-dessus et recouvrez-vous d’un linge pour inhaler les vapeurs.

Mam Dieng

