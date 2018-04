Situation de Lamine Diack : le Sénégal et la France interpellés

Jeudi 5 Avril 2018

Des organisations de défense des droits de l’homme tiendront un point de presse sur "la situation" de Lamine Diack, ancien‭ ‬président‭ ‬de‭ ‬l’IAAF, vendredi, au café de Rome à partir de 10 h, a appris l’APS.



Dans un communiqué, la Rencontre Africaine pour la Défense des Droits de l’Homme (RADDHO), la Ligue Sénégalaise des Droits Humains (LSDH) et le Forum du Justiciable (FJ) se disent "très préoccupés par la situation‭" ‬de‭ ‬‬Lamine‭ ‬Diack, "retenu en France depuis plus de deux ans dans le cadre d’une procédure judiciaire".‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬



Selon la même source, ces organisations "comptent interpeller les autorités sénégalaises et françaises sur la situation" de M. Diack.

