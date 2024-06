Situation de la Palestine : Imams et oulémas du Sénégal à boycotter les moutons pour la tabaski en provenance d'Israël Rédigé par leral.net le Mercredi 12 Juin 2024 à 19:18 | | 0 commentaire(s)| La coalition sénégalaise pour la cause palestinienne et plusieurs associations se sont réunies ce mercredi, pour déplorer la situation actuelle et exprimer leur solidarité envers la Palestine. Ils ont également appelé les imams et oulémas du Sénégal à boycotter les moutons pour la tabaski en provenance d'Israël. Ainsi, ils ont annoncé l'organisation d'une mobilisation lors d'une randonnée pédestre le 23 juin 2024.



