Situation en Ukraine/ Moïse Sarr: "Sur 65 sénégalais identifiés, 25 sont en Pologne" Alors que les affrontements continuent entre la Russie et l’Ukraine, parmi les 65 sénégalais identifiés comme établis en Ukraine, 25 ont pu rejoindre Varsovie (Capitale de Pologne).

Le Secrétaire d’Etat auprès du Ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de l’Extérieur, chargé des Sénégalais de l’Extérieur, Moïse Sarr se prononçant sur la situation qui prévaut présentement en Ukraine, avec notamment l’invasion des Russes, informe sur les 65 sénégalais identifiés, 25 sont déjà à Varsovie (Capitale de Pologne), pays frontalier.



Ces derniers, révèle-t-il, sont pris en charge par l’Ambassade du Sénégal établie dans ce pays. Pour le reste des Sénégalais, le contact est bien établi, et ils se portent bien. L’Etat du Sénégal suit de très près cette affaire et veille en permanence sur la situation des compatriotes établis en Ukraine.



D’après Le Soleil, le Président en exercice de l’Union Africaine (UA), Macky Sall exhortait, le 28 février, à travers un communiqué, «tous les pays à respecter le droit international et à faire preuve de la même empathie et du même soutien envers toutes les personnes qui fuient la guerre, nonobstant leur identité raciale». Selon l’ONU, 500 000 réfugiés en provenance d’Ukraine ont déjà trouvé refuge dans les pays limitrophes.



