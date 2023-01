Soirée Fitness Show: Groupe Sport Family oeuvre dans le social avec des dons de sang et une assistance régulière aux nécessiteux Rédigé par leral.net le Dimanche 8 Janvier 2023 à 01:57 | | 0 commentaire(s)|

Groupe Sport Family tient sa 2e édition de soirée fitness Show. L’initiative regroupant plusieurs clubs de fitness a largement mobilisé. Ledit groupe intervient dans le domaine social avec des dons de sang et une assistance régulière aux nécessiteux. Lors de cette soirée fitness Show, certains responsables de clubs de sport ont été décorés. Et, les organisateurs de l’évènement compte élargir le cadre pour mieux accompagner les sportifs. Ainsi, ils encouragent les personnes souffrantes de certaines pathologies à pratiquer davantage le sport.





