Sokhna Aida Saliou fortuitement, accusée: U.Babacar Gaye apporte un démenti, recadre Amath Zuzanne Camara et menace... Rédigé par leral.net le Samedi 16 Septembre 2023 à 21:19 | | 0 commentaire(s)| Amath Zuzanne Camara, membre de l’Alliance pour la République (Apr) aurait porté des propos diffamatoires et pernicieuses sur Sokhna Aida Diallo, femme du défunt guide des Thiantacounes, Cheikh Béthio Thioune. U Babacar Gaye, s’est volontairement, engagé à apporter la réplique, tout en se gardant de recadrer Amath Zuzanne Camara. Il indique que la liberté de culte et de foi est consacrée dans une République. Avec étonnement, il regrette que ce dernier, portant ces accusations gratuites, oblige à se demander comment, cet homme s’est retrouvé dans le corps des enseignants. Ainsi, Babacar Gaye alerte et demande des excuses publiques. Mais, il promet un recadrage et des poursuites s’il le faut afin que des discours de la sorte ne soient plus prononcés sur l’espace public.



