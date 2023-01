Sokone: L'histoire de Elhadji Ahmed Deme revisitée par Imam Moustapha Niang et Cie Rédigé par leral.net le Vendredi 20 Janvier 2023 à 12:44 | | 0 commentaire(s)| Imam Moustapha Niang, et Cie ont profité de la journée culturelle Elhadji Ahmed Deme de Sokone pour revenir sur comment Elhadji Ahmed Deme vénérait et glorifiait le coran. Ils ont egalement parlé de l'homme, de son œuvre...



