Solidarité Ramadan: Le Croissant Rouge turc vient en aide à 700 ménages à Dakar

" Nous adressons nos meilleurs vœux de Ramadan aux Sénégalais et c'est avec plaisir que nous sommes ici, comme chaque année, pendant ce mois béni. Grâce à la contribution de nos donateurs turcs, nous distribuons des kits alimentaires dans différentes régions du Sénégal. Aujourd'hui, nous sommes à Dakar pour distribuer 700 kits, chacun comprenant 5 kilogrammes de sucre et 25 kilogrammes de riz. Nous prions pour qu'Allah facilite la réussite de ce programme Ramadan ", a déclaré Alex Cheikhum, chef des opérations pour l'Afrique du Croissant Rouge turc.



La sélection des bénéficiaires se fait en coopération avec le Forum islamique pour le développement et l'éducation au Sénégal, qui cible les zones les plus défavorisées, en collaboration avec les autorités locales et les services sociaux.



Mamadou Diop, président de l'ONG Union pour la solidarité et l'entraide du Centre Bopp, a exprimé sa satisfaction quant à cette initiative et a appelé à sa pérennisation : " Nous accueillons aujourd'hui, un geste symbolique mais très important dans le cadre de nos relations avec des organisations locales et internationales. Le Croissant Rouge turc aide régulièrement les populations sénégalaises les plus démunies. Aujourd'hui, cette assistance alimentaire vient en aide à ceux qui en ont le plus besoin pendant ce mois de Ramadan. C'est un geste symbolique mais d'une grande portée sociale, que nous apprécions à sa juste valeur ".