Somalie: le député Hamza Abdi Barre nommé Premier ministre

En Somalie, le nouveau président élu il y a un mois a enfin nommé son Premier ministre ce mercredi. Hamza Abdi Barre est donc le 21ème chef du gouvernement du pays. Ce député, issu du clan Ogaden comme la Constitution le requiert, remplace Mohammed Hussein Roble, qui a géré les affaires courantes depuis l'élection du chef de l'État le 15 mai dernier et avait auparavant supervisé le processus électoral.



Sa nomination était très attendue et, depuis quelques jours, elle était tous les matins annoncée comme imminente. C'est maintenant chose faite, au cours d'un point de presse convoqué mercredi soir à la Villa Somalia, le président Hassan Cheikh Mohamoud a nommé Hamza Abdi Barre Premier ministre du gouvernement fédéral. Se tenant à ses côtés, le chef de l'État a fixé le périmètre de son mandat : sécheresse, sécurité, réconciliation et relations extérieures. (RFI)

Source : https://www.impact.sn/Somalie-le-depute-Hamza-Abdi...