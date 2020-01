Sommeil: Mieux manger pour mieux dormir

Saviez-vous qu’une nourriture adaptée pouvait aussi influencer votre sommeil ? Les aliments suivants contiennent du tryptophane. Cet acide aminé favorise la production de mélatonine, aussi nommée “ hormone du sommeil ”. Voici donc quelques petits en-cas et plats qui vont vous aider à mieux dormir :



- une poignée de noix de cajoux et de cacahuètes



- un verre de lait chaud avec du miel



- un sandwich au fromage



- une assiette de salade au thon



- des plats contenant du saumon



Mais attention : n’allez jamais vous coucher l’estomac plein ! Le soir, essayez de manger quelque chose de léger et de facile à digérer, et finissez de manger au moins trois heures avant d’aller au lit. Pourquoi ? Après le dîner, votre estomac et vos intestins démarrent le procédé de digestion, ce qui vous empêchera de profiter d’un sommeil profond et réparateur.













