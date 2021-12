Sommet Turquie-Afrique: Entretien en tête-à-tête entre les Présidents Macky Sall et Racep Tayip Erdogan Rédigé par leral.net le Samedi 18 Décembre 2021 à 19:27 | | 0 commentaire(s)| En marge du sommet Turquie-Afrique qui se tient à Istanbul, le Président Macky Sall a eu un entretien avec son homologue Turc Racep Tayip Erdogan. Au-delà des relations politiques et diplomatiques au beau fixe, les deux chefs d’Etat ont salué une coopération économique densifiée et un investissement privé turc croissant au Sénégal. Images.







