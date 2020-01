Son véhicule sans visite technique depuis 2018, un célèbre animateur de la Tfm arrêté Des éléments de la gendarmerie déployés la nuit pour le contrôle de la circulation, ont mis la main sur plusieurs conducteurs en infraction. A l'occasion, un célèbre animateur est tombé dans leurs filets .



Jeudi 2 Janvier 2020

Il s’agit de l'un des jumeaux de Pi. Ce dernier, arrêté pour un contrôle, conduisait un véhicule qui n’a pas effectué de visite technique depuis 2018. En plus, cette même voiture avait un défaut de lumière et l’animateur le conduisait avec un seul bras vu que le deuxième est cassé. Face au gendarme, le jumeau de Pi essayait de l’amadouer pour se tirer d’affaire. Malheureusement, le véhicule sera saisi.





