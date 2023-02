“Sonko, ce délinquant de grand chemin, mérite plus !”, par Mouhamadou Lamine Massaly

Rédigé par leral.net le Mardi 21 Février 2023 à 18:36 | | 1 commentaire(s)|

Une partie de la presse véhicule l'information, selon laquelle, Ousmane Sonko a été exfiltré de sa voiture sur ordre du Ministre Antoine Félix Abdoulaye Diome.



“ Je suis de ceux qui pensent que même si, cela est confirmé, le premier flic est bien dans son rôle. Un délinquant de renom, voyou de grand chemin, violeur éhonté et fieffé menteur comme Ousmane Sonko, mérite mieux.



On aurait dû même le menotter, parce qu'il est un danger public. Il a franchi la ligne rouge. Conduire le Sénégal dans le brasier de la guerre civile,voilà ce qui démange ce bonhomme. Aucun sacrifice ne sera alors de trop pour le mettre hors d'état de nuire. ”



Mouhamadou Lamine Massaly,

Président du parti Union Pour une Nouvelle République ( UNR),

PCA de l’ONFP



Ousmane Wade Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook