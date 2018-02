Sortie contre Idrissa Seck : Massaly fait feu sur Ameth Mbaye, un « traître » et « collabo » de "Talla Sylla, allié du pouvoir"

Mohamadou Lamine Massaly, président la fédération PDS de Thiès, présentement à Paris pour la marche de l'opposition au nom de notre plateforme NADEM, a tenu à déclarer que la déclaration d’Ameth Mbaye sur Idrissa Seck (élément vidéo à visionner en bas de l’article), n’engage que ce dernier qui après avoir trahi Idrissa Seck est aujourd’hui le colla et directeur de cabinet de Talla Sylla.



« Votre magouille ne passera pas. En ma qualité de président de la fédération du PDS du département de Thiès, je tiens à préciser que les propos tenus par ce traitre de « politichien » de Ameth Mbaye n'engage nullement notre parti. Car, Ameth Mbaye a, non seulement trahi Idrissa Seck et le PDS, mais aussi, il est un collaborateur de Talla Sylla, maire de Thiès et allié du pouvoir, car, il est présentement son Directeur de cabinet. A l'heure où nous sommes le seul adversaire du PDS et ses alliés, c'est ce régime de dictature qui cherche à écarter en vain notre candidat qui d'ailleurs sera bientôt au Sénégal pour l'assaut final », a déclaré Mohamadou Lamine Massaly dans un texte parvenu à la rédaction de leral.net.



Avant d’ajouter : « Nous invitons toutes les forces vives de Thiès et du Sénégal à unir leurs forces pour dégager ce régime incompétent à la tête de ce pays. Je suis présentement à Paris pour la marche de l'opposition au nom de notre plateforme NADEM. Mais, dès mon retour au Sénégal la fédération PDS de Thiès tiendra un point de presse pour tirer au clair cette tricherie qui ne dit pas son nom. » Ca risque de chauffer à Thiès.

