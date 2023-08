Sortie de la 12e promotion à Aims-Sénégal : La généralisation de l’enseignement des mathématiques dès la maternelle, plaidée

Rédigé par leral.net le Mardi 1 Août 2023 à 22:13 | | 0 commentaire(s)|

L’institut Africain des Sciences Mathématiques (Aims)-Sénégal a fêté, jeudi dernier, à Saly, sa 12e promotion d’étudiants en Master. Cette cuvée 2023, forte de 53 récipiendaires, a reçu ses parchemins en présence du Ministre de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, Pr. Moussa Baldé et de Dr. Serigne Guèye Diop, conseiller du président de la République en agriculture et en agronomie. Ce dernier, en scientifique avéré, a plaidé la généralisation de l’enseignement des mathématiques dès la maternelle. Convaincu que la révolution agricole, industrielle, technologique du Sénégal, ne pourra se passer que par les sciences mathématiques.