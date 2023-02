Sortie de la promotion 2022 de médecine de l’UCAD : Zahara Iyane Thiam ambassadrice des nouveaux sortants Rédigé par leral.net le Dimanche 19 Février 2023 à 10:54 | | 0 commentaire(s)| Zahara Iyane Thiam, la directrice générale de l'Agence sénégalaise pour la promotion des exportations (ASEPEX),mais également ambassadrice des nouveaux sortants de la promotion 2022 de médecine de l’UCAD magnifiant la présence notable des femmes, a aussi les bonnes actions et surtout le volet social qu’ils posent déjà. Selon elle ce fait le charme de cette présente cérémonie, c'est non seulement le couronnement du parcours à succès de ces intrépides jeunes étudiants, mais aussi des actes qui rassurent quant à l'avenir certes du Sénégal, mais aussi de l'Afrique

Pour Zahara Iyane Thiam, la DG de l'ASEPEX, voir des étudiants se révoltant semer le chaos ne doit pas être perçu seulement comme une image négative des tous les étudiants. D’où un besoin de dialogue, de concertation, et la promotion dont elle est l'ambassadrice est appelée à promouvoir sur le long terme, divers échanges dans les domaines scientifiques, professionnels et humanitaires, au profit des populations,

Accueil Envoyer à un ami Partager