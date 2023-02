Soutien aux plans de santé intégrés des districts sanitaires et des régions médicales : Usaid Owod valide un financement d’une valeur de 8 millions de dollars Rédigé par leral.net le Mercredi 15 Février 2023 à 12:51 | | 0 commentaire(s)| La cérémonie de signature de contrat du financement direct de l’année 2023 entre le projet Usaid Owod et les régions médicales et districts sanitaires des régions de Diourbel, Tambacounda, Kédougou, Kolda et Sédhiou, s’est déroulée hier mardi, sous la présidence du Ministère de la Santé et de l’Action sociale. Avec une valeur de 8 millions de dollars, le projet Usaid Owod vise à soutenir les plans de santé intégrés dans les districts sanitaires et les régions médicales citées par le gouvernement, pour renforcer le système de santé.



