Souvenirs : Hommage à Yaya Hamet Wane

Voilà à peu près 17 ans que nous quittait un grand homme, un éducateur d’une dimension exceptionnelle, qui a formé pour son pays, plusieurs générations d’élèves, non, de cadres devrais-je dire. Cet homme qui a compris très tôt que, pour engager un pays dans la voie d’un développement irrésistible, il faut investir dans l’éducation, a tout sacrifié pour créer ce grand temple du savoir, qui porte aujourd’hui fièrement son nom : YAYA HAMET WANE.

Combien de citoyens sénégalais a-t-il formé ou formaté, parfois au prix de multiples renoncements, juste pour être utile à sa société ?



Très certainement que du haut du ciel, il contemple avec satisfaction, les enfants qui arpentent fièrement les chemins qui mènent à cette école qui a porté de son vivant, le nom de sa maman adorée, DJINDA THIAM, devenue COURS PRIVÉS YAYA HAMET WANE, pour magnifier l’immense œuvre qu’il a laissé à la postérité.



Ensemble, alors, perpétuons cet héritage à nous confié, au risque de trahir une volonté, un engagement, je voudrais dire, une vie.



A l’unisson, prions pour cet homme de valeur, YAYA HAMET WANE, pour qu’Allahou SWT lui réserve une place de choix, dans le meilleur des paradis, réservé à ses élus et dans la sphère du sceau des prophètes Mouhamed HSWS.



Repose en paix doyen, père et grand-père, le champ ne sera jamais laissé en friche ou en jachère.











Par M. Niang

