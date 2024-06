Succès de la Première Journée de Nettoiement : Une Mobilisation Massivement Saluée par le Président Bassirou Diomaye Faye

Ce samedi à Thiaroye Gare, dans la banlieue de Dakar, le Président de la République Bassirou Diomaye Faye a exprimé sa gratitude pour "la mobilisation exceptionnelle" du peuple sénégalais lors de la première édition de la journée nationale de nettoiement.



‘’Je voudrais remercier l’ensemble du peuple sénégalais qui s’est massivement mobilisé pour nous rejoindre dans cette journée de "set-setal", une journée d’investissement humain visant à anticiper les inondations. Cette journée se tient dans le cadre des opérations pré-hivernage’’, a-t-il déclaré le Président Diomaye Faye après avoir effectué un geste symbolique en balayant à Thiaroye Gare.



Il a souligné l'importance de cette mobilisation en affirmant : ‘’J’ai vu partout au Sénégal une mobilisation exceptionnelle qui démontre l’adhésion du peuple sénégalais à notre démarche de gouvernance basée sur la co-construction’’.



Le président de la République a également exprimé sa gratitude envers le ministre de l’Environnement et de la Transition écologique, Daouda Ngom, ainsi que son collègue de l’Hydraulique et de l’Assainissement, Cheikh Tidiane Dièye. Il a aussi remercié les écoles et leurs responsables pour avoir mobilisé les élèves pour cette journée d’assainissement.



Cette première édition de la journée d’investissement humain, centrée sur la prévention des inondations, vise à inciter la communauté à s’approprier cette initiative et à participer activement avec les structures étatiques à la gestion et à la prévention des inondations.



La journée nationale de nettoiement est une initiative lancée par le président Bassirou Diomaye Faye. Il appelle tous les Sénégalais à consacrer cette journée à des activités de nettoyage des rues et places publiques, dans les quartiers et les communes.