Succession de feu Palla Samb à la Mairie de Point E: La Cour d'Appel de Dakar a tranché et confirme l'élection de Dieynaba Bâ Rédigé par leral.net le Lundi 31 Juillet 2023 à 21:39 | | 0 commentaire(s)| La Cour d'Appel de Dakar a tranché ce lundi, le dossier concernant l'élection de Mme Dieynaba Bâ, maire de Point E. Après la vague de contestations qui a fait couler beaucoup d'encre depuis le vote du 2 mai 2023, la Cour d'Appel a finalement, confirmé l'élection de Dieynaba Bâ, pour succéder à feu Palla Samb. Le Sous-préfet de Dakar-Plateau, Djiby Diallo, interpelé sur ce dossier, a rappelé que c'était une décision de justice. Et, l'important, dit-il, est de faire converger les forces pour un travail plus efficace.



