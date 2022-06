Suicide à Mboyene- Bambey : une dame avale des médicaments C'est l'émoi et la consternation à Mboyène, localité située dans la commune de Thiakhar. En effet une dame s'est suicidée dans cette localité du département de Bambey. Elle a avalé des médicaments utilisés pour la conservation des semences.

Rédigé par leral.net le Vendredi 3 Juin 2022 à 10:53

Après son acte, la dame a été évacuée au poste de santé de Thiakhar où elle a rendu l’âme, au bout de 3 jours, nous apprend Sud Quotidien



Informés, les éléments de la Brigade de Gendarmerie de Bambey ont convoqué l'Infirmier chef de Poste (ICP) et ont exigé le transport du corps à Dakar pour les besoins d'une autopsie.



Les conditions dans lesquelles vivait cette femme étaient très difficiles, selon les informations reçues. Elle revenait fraîchement de chez-elle. On se rappelle la foudre avait tué une dame dans cette même maison il y a de cela un an.



