Suite à sa sortie sur la hausse du prix du pain: Abdoul Mbaye traité d’ignorant, rongé par une haine viscérale au Président Sall

Le responsable des Jeunes du PSDR/JANT-BI, Dame Ndiaye matraque l’ex-premier Ministre, Abdoul Mbaye, suite à sa sortie sur la hausse des prix du pain. Il estime que c’est le Président de la République, Macky Sall qui l’a tiré vers le sommet. Malheureusement, constate-t-il, Abdoul Mbaye nourrit aujourd’hui, une haine lourde envers son ancien chef. Raison, dit-il, de ses errements et de ses sorties maladroites qui sont indignes d’un ancien Premier Ministre. Et, il lui rappelle son passé sombre.



Ainsi, ce responsable expose la tendance, allant vers une embellie financière et budgétaire que des méchants refusent digérer. « Tout le monde a vu ces flux de financements des bailleurs vers le Sénégal qui témoignent de la confiance des partenaires et de la stabilité de notre économie. Mais quand on s’appelle Abdoul Mbaye et qu’on a de la pierre au cœur, on ne peut pas admettre les résultats brillants réussis par Macky Sal et son régime », explique le porte parole du Collectif des jeunes de Macky.



Abdoul Mbaye, insiste-t-il, oublie que la gestion d’une banque privée est totalement différente d’une administration publique. Il précise que ces deux entités n’ont pas les mêmes objectifs, ni les mêmes prérogatives. « C’est pour cela qu’il a été facile pour Abdoul Mbaye de dribbler l’opérateur économique Bocar Samba Dieye et flouer l’ex sénatrice Aida Ndiongue pour après, déverser de gros mensonges sur la place publique pour se dédouaner. Un tel homme, quand il parle n’émeut personne. Pace que, tout le monde sait qu’il cherche à noircir le bilan reluisant du régime de Macky Sall qui laisse entrevoir des lendemains heureux, avec une augmentation du budget et d’autres signaux positifs », relève-t-il. Abdoul Mbaye, rappelle-t-il, s’est toujours comporté comme un traitre.



A retenir, le collectif des jeunes de la grande majorité présidentielle (CJGMP) était ce weekend à Rufisque et Pikine dans le cadre de la tournée nationale de sensibilisation sur l'impératif de voter les listes de Benno Bokk Yakaar.