Suite à ses multiples actions: Le satisfécit de Serigne Mountakha à Macky Sall reste entier

Le Président Macky Sall a eu la bénédiction du Khalife général des mourides, présent à Dakar, dans le cadre de sa visite annuelle. Se rendant à Massalikoul Djinane, le Chef de l'Etat a marqué les esprits. Faisant montre de sa disponibilté, de sa courtoisie et générosité, le Président Sall a trouvé du répondant à ses multiples actes et actions à l'endroit du mouridisme.

Le représentant du Khalife, reconnaissant a clairement, exposé le satisfécit de Serigne Mountakha que Macky Sall doit rencontrer. Le Chef de l’Etat a félicité par le guide religieux pour ses multiples actions et entreprises, réalisées pour le bien être et mieux-être des mourides. Un engagement et une disponibilité, donnant satisfaction. Le marabout a mandaté son Djawrigne de Dakar pour témoigner au Président Sall son satisfecit total.



« Vous avez beaucoup fait pour le marabout que vous allez le rencontré tout à l’heure. Il est votre marabout et votre père. Vous avez fait tout ce qu’il veut. Et, ce que vous faites est merveilleux », insiste Djawrigne Mbackiyou Faye, devant une foule de fidèles mourides, très disposée à suivre la recommandation de Serigne Touba.



A retenir, le Président Sall, venu de l’UA n’a pas perdu du temps pour se rendre cette rencontre. Malgré ce malheureux évènement, lié à la mort de 11 bébés à l’hôpital Mame Abdou Aziz Sy, il a tenu à rencontrer Serigne Mountakha Mbacké. « Nous vous présentons nos condoléances pour ce douloureux évènement des 11 bébés décédés à Tivaouane. C’est Dieu qui en a décidé ainsi. On n’y peut rien. C’est sa volonté », présente-t-on, les condoléances de la communauté mouride.



