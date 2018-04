Suivez en direct de l’Assemblée, le vote du projet de loi sur le parrainage…

Rédigé par La rédaction de leral.net le 19 Avril 2018 à 11:51 | Lu 614 fois

Ce jeudi 19 avril 2018, les députés sont en train d’examiner le projet de loi sur le parrainage. Un projet qui suscite beaucoup de polémiques. Le parrainage pour une élection est un mode de sélection où une candidature est validée lorsqu’un certain nombre de citoyens ou d’élus donnent leur accord à cette candidature.



Pour ce projet, l’opposition a dénoncé certains manquement et ont décidé de saboter le vote. Face à la majorité qui use du forcing pour faire passer la loi.



Suivez en direct ces moments forts qui marqueront l’histoire de la vie politique sénégalaise…