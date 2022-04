Supposé audio Adji Sarr-Mamour Diallo : Le Procureur interpelé pour authentification

"Nous nous rappelons bien cet audio qui a circulé sur les RS, présentant une voix attribuée à celle de la chanteuse Amy Collé, critiquant le Président Macky Sall, le traitant de "Ounkhou". Le procureur de la République avait fait authentifier le fichier, avant d'engager très vite des poursuites contre la concernée.





Sur le dossier plus récent Kilifeu et Simon, le même procureur s'est fondé sur des éléments déloyalement collectés, pour engager des poursuites contre les deux activistes, au mépris total des dispositions de la loi.



Nous pouvons en citer encore à la pelle...

Aujourd’hui, sur ce dossier Ousmane Sonko-Adji Sarr, qui rappelons-le, est déjà lourd de 14 vies innocentes, un audio qui circule depuis 48 heures, présente une discussion avec des protagonistes décrits, entre autres, comme Mamour Diallo, Adji Sarr....





Pour l'éclatement de la vérité dans ce dossier, le procureur de la République, Amadou Diouf, doit tirer au clair les éléments contenus dans cet audio. S'il s'avère que les voix que l'on entend sont bien celles de Mamour Diallo, Adji Sarr et autres, alors il sera difficile d'écarter la thèse du complot tant défendue par le maire de Ziguinchor depuis l'éclatement de cette affaire.





Le nouveau procureur de la République a du pain sur la planche. Il peut choisir de conforter la tradition de poursuites sélectives léguée par son prédécesseur Bassirou GUEYE, ou alors de poser un acte fort honorable vers une nouvelle ère.

Nous attendons de voir."

