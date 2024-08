Surveillance maritime : A Fimela, 845 kg de chanvre indien saisis par la Douane au large de Djifère

Ladite opération s’est déroulée dans la nuit du dimanche 25 au lundi 26 août 2024 au large de Djifère. Les agents engagés dans l’opération ont pris en chasse et arraisonné deux pirogues à bord desquelles, ils ont découvert 28 colis de chanvre indien d’un poids total de 845kg. Quatre (04) individus (les deux capitaines des pirogues et leurs acolytes) ont été appréhendés lors de l’opération.



Selon les autorités douanières, la contrevaleur totale de la saisie ( drogue et moyens de transports) est évaluée à près de 69 millions de francs CFA.



De source officielle, cette double saisie est rendue possible grâce aux moyens adaptés dont des vedettes de grande vitesse acquis dans le cadre du Programme de Modernisation de l’Administration des Douanes (PROMAD) et mis à la disposition des unités pour mieux faire face aux trafics illicites et au crime organisé par vecteur maritime.