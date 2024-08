Suspension des constructions : Avons-Nous des Personnes Dignes de Leurs Responsabilités? Une Question Cruciale

Autre analyse, autre avis…Sur la suspension des constructions , l’émission C claire de Leral s’est aussi penché sur les structures en charge du foncier, des constructions, de l’habitat: Avons-Nous des Personnes Dignes de Leurs Responsabilités? Une Question Cruciale que décortique cet inivité de l’émission qui revisite même et magnifie le travail des celles aujourd’hui minorées comme la Sicap, les HLM et autres face à la Délégation générale de al promotion des pôles urbains de Diamniadio DGPU