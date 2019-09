S*xe: Les meilleures positions en cas de douleurs Les douleurs pendant un rapport peuvent être provoquées par des facteurs physiques ou psychologiques. Une fois la cause identifiée et traitée, il ne reste plus qu’à trouver les positions les plus agréables pour prendre son pied avec sa/on partenaire sous la couette.





Rédigé par leral.net le Mardi 3 Septembre 2019 à 15:14 | | 0 commentaire(s)|

Un rapport s*xuel ne devrait jamais faire mal. Pourtant, les relations sexuelles douloureuses sont un problème assez courant. Les douleurs peuvent concerner la zone génitale de façon persistante ou récurrente, et survenir avant, pendant ou après la pénétration. D’après le site Health, elles touchent entre 8% et 20% des femmes. Et elles peuvent être causées par un certain nombre de facteurs allant de problèmes physiques, comme une infection ou une endométriose, à des problèmes psychologiques.



Une consultation médicale est essentielle pour comprendre l’origine de la douleur et pour trouver la meilleure solution. À moins que votre douleur ne s'aggrave avec le temps ou qu'elle ne soit émotionnellement pénible, vous n'avez pas besoin de vous abstenir de rapports sexuels. L’objectif est donc de trouver des positions qui ne provoquent pas d’inconfort, et qui permettent de ressentir du plaisir. Ecoutez votre corps et essayez ces différentes options.



La femme dessus



Peu importe que le partenaire soit allongé sur le lit ou sur le sol ou assis sur une chaise, tout ce qui compte, c'est que la femme soit au-dessus. Ce type de position permet de contrôler le rythme et la profondeur de la pénétration. C’est particulièrement utile si la douleur est provoquée par une pénétration profonde. Une version différente peut aussi vous aider à découvrir de nouvelles sensations : demander au partenaire de s’allonger et de plier ses genoux en gardant les pieds à plat. Se placer sur lui, en lui tournant le dos, pour s'appuyer sur ses cuisses.



La cuillère



C'est la position sexuelle la plus paresseuse, mais le s*xe sur le côté permet d’atténuer de nombreuses douleurs. Le fessier sert de coussin et la position permet à la femme de contrôler la profondeur en levant ou en baissant la jambe, ainsi que le rythme du rapport.





Hors piste



Ne sous-estimez pas le pouvoir de quelques doigts ou d'une langue. Si la pénétration est trop douloureuse, la masturbation externe, la masturbation mutuelle et/ou le s*xe oral reste une option valide. Envisagez une séance de 69, ou demandez à votre partenaire de s’occuper de vous pour que vous profitiez de ces sensations uniques.



Le clitoris



Privilégiez les positions qui facilitent le contact et le frottement clitoridien, pour rendre le rapport plus agréable. La pénétration v@ginale lorsque la femme est allongée sur le ventre, par exemple, permet d’ajouter une stimulation manuelle au niveau du clitoris.







Source: santemagazine.fr

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos