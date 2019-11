S*xualité : Voici 6 raisons qui expliquent vos douleurs pendant le s*xe Des causes plus ou moins surprenantes peuvent être liées aux sensations douloureuses ressenties par de nombreuses femmes au moment des rapports sexuels.

Une majorité de femmes passe par la case "douleur" au moins une fois dans sa vie lors des rapports sexuels. Si c’est le cas pour vous en ce moment, voici quelques pistes pour vous aider à en comprendre la raison.

Rédigé par leral.net le Mercredi 6 Novembre 2019 à 14:27 | | 0 commentaire(s)|

Un manque d’exercice



Vouloir courir un marathon alors qu’on n’a fait que dix pas ce dernier mois, c’est compliqué. Pour le sexe, c’est la même chose. Si vous n’avez eu aucun rapport pendant deux ans, la reprise peut faire mal, indique la spécialiste interrogée par la revue américaine Reader’s Digest. Une activité sexuelle régulière aide à maintenir les muscles du vagin flexibles et solides.



Le stress



Le fait d’être stressée, en soi, ne provoque pas de douleurs, mais diminue l’excitation. Si vous vivez une période difficile ou qu’une pensée vous angoisse, vos muscles seront tendus et votre lubrification naturelle fonctionnera moins bien que d’habitude. Les solutions : identifier la cause du stress, en parler, essayer de la résoudre, et en attendant… utiliser un lubrifiant à base d’eau.



Les changements hormonaux



La périménopause et la ménopause elle-même impliquent une baisse d’estrogènes chez la femme, accompagnée généralement d’une diminution de la libido et d’une lubrification difficile. La prise de médicaments peut provoquer ou accentuer ces symptômes. Le lubrifiant se révèle, une fois de plus, un allié utile pour limiter les frictions douloureuses pendant les rapports sexuels.



Une infection

Il arrive souvent qu’on ne s’aperçoive pas qu’on souffre d’une infection vaginale. Le seul symptôme : des douleurs pendant le sexe. Or, cette maladie se soigne très facilement, à l’aide d’une crème et d’un ovule. En cas de douleur, il ne faut pas hésiter à en parler à un médecin pour trouver la solution appropriée.



Un problème digestif



Les femmes qui souffrent du syndrome de l’intestin irritable ou de la maladie de Crohn peuvent ressentir des douleurs car l’intestin se trouve à proximité de l’utérus. Certains mouvements peuvent provoquer une inflammation ou une irritation. N’ayez pas honte d’aborder le sujet avec votre médecin.



L’endométriose



D’après une étude récente, plus de la moitié des femmes qui souffrent d’endométriose ressentent des douleurs intenses pendant les rapports sexuels. Tout dépend de la partie du corps où les cellules endométriales se sont propagées. Si, par exemple, les cellules ont migré derrière le vagin et dans la partie basse de l’utérus, la douleur peut être très forte.











Source : santemagazine.fr

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos