TEREZA Kesovija nouvel opus signé pour les paroles Serge Lama Rédigé par leral.net le Mercredi 28 Juillet 2021 à 10:00







– 2009 Double CD et DVD "Live Olympia"



– 2014 sortie digitale chez Warner-Music-France de so... TEREZA Kesovija chanteuse à la carrière franco-croate, dont la discographie demeure très présente en France:– 2009 Double CD et DVD "Live Olympia" Cliquer – 2014 sortie digitale chez Warner-Music-France de so...





Source : "Kilimandjaro Sans Neige" sorti en juin 2021 sur toutes les plateformes internationales de téléchargement et de streaming est accompagné d'un très beau clip réalisé par Katja Restović.Source : https://www.podcastjournal.net/TEREZA-Kesovija-nou...

