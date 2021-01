Pour le President de la Fondation des personnes vivant avec l'albinisme au Sénégal et en Afrique, les conditions des vie des albinos sont exécrables au Sénégal. Mouhamadou Bamba Diop se désole d'ailleurs de signaler en passant, que même pour disposer de crème solaire, c'est la croix et la bannière.



« Depuis longtemps, nous n'avons pas reçu de crème solaire venant de l'État du Sénégal. Les crèmes solaires coûtent extrêmement cher. C'est regrettable, mais les albinos continuent à vivre des difficultés énormes. Son Excellence, le Président de la République avait chargé des gens de nous soutenir et de travailler à mettre un terme à la discrimination. Mais, hélas, rien ! Même par rapport à l'appui dégagé dans le cadre de la lutte contre la propagation de la Covid-19, les albinos n'ont pas beaucoup reçu. Les albinos sont des citoyens à part entière. Heureusement que nous avons une fondation comme Mila 4 Africa qui nous aide beaucoup ».



Notre interlocuteur ne manquera pas de se faire l'avocat de ces albinos qui ne disposent pas de bourses familiales ou de carte d'égalité des chances.

Mouhamadou Bamba Diop, son adjointe et leur délégation étaient dans la cité religieuse pour procéder au lancement d'un centre pour Albinos et Enfants défavorisés.



La cérémonie a aussi été mise à profit par la délégation pour distribuer des dons : des crèmes solaires, du sucre, du riz, notamment. Le geste était consenti au profit des albinos en guise d'appui dans ce contexte de pandémie à coronavirus.

