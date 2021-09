TOUBA - Colère de jeunes Apéristes / Amadou Fall Naydé joue les bons offices à quelques heures de la visite du Président Macky Sall.

La colère des jeunes Apéristes regroupés dans le groupe dit « de la Reconnaissance », serait-elle en train de connaître un adoucissement à quelques heures de la visite du Président de la République à Touba ? Tout laisse à croire à une telle issue, surtout depuis le conclave qui a eu lieu entre ces derniers et le haut conseiller des collectivités territoriales.



Dans une déclaration faite exclusivement sur Dakaractu, le Président de la commission Urbanisme, Habitat et Cadre de vie du Hcct, en présence de ses collaborateurs dont Ibra Sall, signale avoir pris langue avec Abdou Farah Diop et ses camarades, et les avoir ramenés à de meilleurs sentiments.



« Ces jeunes avaient envisagé de manifester leur colère. Ils ont beaucoup fait pour ce parti et aujourd’hui, ils réclament une reconnaissance. Je leur ai parlé et ils ont accepté de tempérer leurs ardeurs surtout qu’en bons Mourides, ils ont évoqué le Ndigël du Khalife Général, Serigne Mountakha Mbacké Bassirou. »



Parlant des difficultés de logement auxquelles sont confrontés les étudiants et étudiantes, Amadou Fall ne manquera pas de jeter des pierres dans le jardin du Conseil départemental.

