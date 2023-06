Tabaski 2023 à Saint-Louis: Le marché bien approvisionné en pommes de terre et oignons. A 72 h de la fête musulmane de l'Aid-el-Kabir, communément appelée Tabaski, le marché de Saint-Louis est bien approvisionné en denrées alimentaires, surtout celles les plus utilisées en cette période de fête à savoir l'oignon et la pomme de terre. En tout cas, ce sont des assurances faites par Yacine Birame Diop du service de commerce.

"Concernant la situation du marché en prélude de la Tabaski, on peut dire qu’à ce jour le marché est bien approvisionné aussi bien en oignon qu’en pomme de terre qui sont les produits les plus utilisés durant la fête », a dit Yacine Birame Diop.



Concernant les autres produits de grande consommation, la commissaire aux enquêtes économiques signale que le marché est également bien fourni. "Pour ce qui est de l’oignon local, il est bien présent sur le marché aussi bien que l’oignon importé. Le relevé a fait état d’une quantité de 149 tonnes 100 et il est vendu à 700 FCFA le kilogramme et que ce prix peut baisser jusqu’à 600 à 500 francs sur le marché", a expliqué Mme Diop, assurant l’intérim du chef de service en mission. Il a indiqué, à l'occasion que "pour ce qui est la pomme de terre, nous avons un stock de 39 tonnes et elle est vendue à 500 francs le kilogramme".



Pour ces deux spéculations, elle note qu’il y a "un surplus sur le marché parce que pour la Tabaski, on a procédé au dégel de l’importation de l’oignon notamment. Il n’y avait que l’oignon local sur le marché maintenant nous disposons de l’oignon importée", a-t-elle signalé.



Adama Sall (Saint-Louis)



