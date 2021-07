Tabaski : Mamadou Guissé au chevet des populations de Hann Bel Air Rédigé par leral.net le Vendredi 23 Juillet 2021 à 02:50 | | 0 commentaire(s)|

Répondant positivement à l'appel du Président Macky Sall pour un élan de solidarité avec les plus démunis en cette période de pandémie, Mamadou Guissé, responsable politique APR à Hann, a choisi cette veille de la fête de Tabaski pour effectuer un geste hautement symbolique envers les familles dans sa commune. En effet, M. Guissé a distribué des sacs d'oignions et de pommes de terres aux femmes, en plus de remettre une enveloppe de 200 milles francs aux jeunes de la Cojer locale, en guise se soutien Tabaski, en plus d'une autre enveloppe de 150 mille. Selon le bienfaiteur, cette décision s'inscrit dans sa volonté de venir en aide à ce quartier qui l'a vu grandir. « C'est aussi une façon de répondre à l'appel du Chef de l'état Macky Sall qui tient beaucoup à la chaîne de solidarité. Nous avions fait la même chose pour la Korité et nous comptons le réactualiser pour les fêtes à venir », a-t-il dit. O. FEDIOR



Source : Source : http://lesoleil.sn/tabaski-mamadou-guisse-au-cheve...

