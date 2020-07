Tabaski / Pédicure, manucure, pose ongles et cils…: La clientèle à l’assaut du marché Dior (Vidéo) Rédigé par leral.net le Dimanche 26 Juillet 2020 à 18:16 | | 0 commentaire(s)| A l’approche de la Tabaski, les clientes s’intéressent à la pédicure-manucure pour se faire belles. Au marché Dior, les travailleurs de la beauté se frottent les mains. Ils font des tatouages, du percing, pose ongles et cils. D’après eux, les clients viennent nombreux.



Ainsi, ils annoncent des nouveautés. Histoire de faire des merveilles avec des poses, allant de 10 000 FCfa à 25 000 FCfa. Malgré la coïncidence avec la pandémie de la Covid 19, les poseurs d’ongles et de cils, espèrent voir une plus grande affluence de la clientèle



