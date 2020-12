Tambacounda : Le budget 2021 du Conseil municipal arrêté à 1 961 627 162 f cfa. Rédigé par leral.net le Vendredi 25 Décembre 2020 à 23:36 | | 0 commentaire(s)|



Après le débat d'orientation budgétaire tenu le 24 novembre dernier, le Conseil municipal s'est réuni à nouveau pour examiner le projet de budget de l'année 2021. Pour rappel, l'accent a été mis principalement sur les points suivants : l'éducation, la santé, l'autonomisation des jeunes et des femmes, l'éclairage public, la voirie urbaine et les lotissements.

C'est ainsi que ces orientations ont permis au bureau municipal qui s'est réuni le 14 décembre 2020 de proposer un projet de budget pour la gestion de l'année 2021.

Ce budget 2021 est arrêté à 1 961 627 162 f contre 1 536 133 406 f en 2020 soit une hausse de 425 493 756 f. Cette hausse est due à la dotation du PACASEN et du fonds minier qui s'élèvent respectivement à 501 982 116 f et 16 104 797

Selon le premier magistrat de la ville, M. Mame Balla Lo, "le budget de 2021 de la commune de Tambacounda est un budget qui affirme ma volonté de réaliser les taux de recouvrement des recettes de fonctionnement dépassant le milliard de francs, un budget qui mettra l'accent sur les investissements, parachever mon ambition de faire de Tambacounda une ville de lumière, prendra en charge l'entretien et l'aménagement des infrastructures de base telles que les postes de santé, les écoles, cimetières, bref un budget qui affirme ma volonté de m'inscrire dans la dynamique du nouveau plan de l'aménagement et du développement des territoires."

