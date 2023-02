Tambacounda / Plantations de bananes ravagées par un incendie : Les producteurs perdent plus de 21 millions FCfa Rédigé par leral.net le Vendredi 10 Février 2023 à 17:22 | | 0 commentaire(s)| Un incendie a ravagé plus de 2 hectares de champs de bananes à Tambacounda. Une perte énorme pour les producteurs qui peinent à supporter les charges afférentes à la gestion de leurs champs. Certains n’avaient pas d’assurance, qu’ils estiment très chère pour les producteurs de bananes. Le Secrétaire exécutif de l'Association des producteurs de la vallée du fleuve Gambie APROVAG, Aboubacry Diallo revient sur l'incendie qui s'est produit dans les plantations de bananes, dans la nuit du 3 au 4 février, occasionnant des dégâts estimés à plus de 21 millions FCfa.





Accueil Envoyer à un ami Partager