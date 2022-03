Tange Tandian: « Ande Samm Jikko Yi » oeuvre pour l’affaiblissement du pouvoir et la promotion de l’homosexualité Rédigé par leral.net le Lundi 28 Février 2022 à 12:33 | | 1 commentaire(s)| L’animateur de l’émission Leral People, Tange Tandian, revient sur la demande des associations islamiques qu'il accuse de s'acharner sur l’Etat. Il estime que « Ande Samm Jikko Yi » et autres associations islamiques, qui militent pour la criminalisation de l’homosexualité, sont financées par l’ONG Oxfam qui elle-même fait la promotion des Lgbt. Il renchérit en affirmant que ce sont ces associations qu’il fallait combattre avant de rajouter que les ONG, présentées comme étant un instrument politique, œuvrent pour l’affaiblissement du pouvoir et la promotion de l’homosexualité et s’engagent dans un combat inutile. Ainsi, Tange Tandian exhorte les populations à ne pas se laisser endormir par les activités des associations telles que « Ande Samm Jikko Yi », « Nittu Deug », « Jamra » etc.



