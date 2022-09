Tchad : le génie militaire met ses ingénieurs, soldats et matériel au profit des agriculteurs Rédigé par leral.net le Lundi 5 Septembre 2022 à 18:01 | | 0 commentaire(s)| Au Tchad, pour augmenter les rendements agricoles au profit des familles défavorisées cette année, le génie militaire de l’armée vient en aide aux populations rurales. Avec ses troupes et ses ingénieurs agricoles, la Direction générale des services de sécurité des institutions de l’État (DGSSIE) appuie les paysans dans les exploitations agricoles, en mettant à leur disposition des engins de l’armée, des engrais et des semences améliorées. Des initiatives sociales qui renforcent le lien entre les populations et les soldats.





