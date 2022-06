Tchad : le président de transition ordonne l’évacuation du site aurifère de Kouri Bougoudi d'ici dimanche

Arrivé vendredi dans la zone aurifère de Kouri Bougoudi à l'extrême nord du pays où des affrontements ont fait une centaine de morts il y a plus d'une semaine, le président du Conseil militaire de transition au Tchad (CMT), le général Mahamat Idriss Deby Itno, a ordonné l'évacuation des orpailleurs clandestins du site, selon des propos rapportés samedi par le site de la présidence de la République.



"Tous les Tchadiens et étrangers qui écument le site aurifère de Kouri Bougoudi doivent quitter les lieux au plus tard ce dimanche 5 juin. Un camp militaire sera installé au milieu de Kouri 35, pour empêcher toute infiltration", a déclaré le général Déby.



Des affrontements survenus les 25 et 26 mai dernier sur ce site aurifère situé dans la province du Tibesti, frontalière avec la Libye, ont fait une centaine de morts et une quarantaine de blessés.



L'armée est intervenue pour ramener le calme et évacuer les orpailleurs venus du Tchad, mais aussi du Soudan, du Mali, de la Mauritanie, etc.



"Cette fois-ci, vous n'avez pas droit à l'erreur. Je ne quitterai pas Kouri Bougoudi tant que mes instructions ne seront pas appliquées sur le terrain", a instruit le président du CMT aux chefs militaires.



Une fois le déguerpissement de Kouri Bougoudi effectif, les agents du ministère des Mines viendront prendre possession des sites pour règlementer leur accès, mais cette fois-ci, uniquement aux Tchadiens.



Selon l'Organisation internationale pour les migrations (OIM), près de 2 000 orpailleurs ont déjà fui Kouri Bougoudi et sont accueillis dans les villes tchadiennes de Zouar, Zouarké et Wour.



Environ 3 milliards de francs CFA (environ 5 millions de dollars) seront nécessaires pour assister ces personnes. (Xinhua)

Source : https://www.impact.sn/Tchad-le-president-de-transi...