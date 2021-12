Tech: Windows 11 dégrade les performances de certains SSD Rédigé par leral.net le Samedi 11 Décembre 2021 à 19:44 | | 0 commentaire(s)| Windows 11 a un sérieux problème avec les SSD. Plusieurs utilisateurs déplorent en effet des performances très dégradées en écriture, avec des benchmarks en guise de preuve. Microsoft va devoir réagir au plus vite !





Si le lancement de Windows 11 s’est assez bien déroulé, le nouveau système d’exploitation de Microsoft est encore très jeune et les utilisateurs découvrent régulièrement des bugs plus ou moins embêtants. Celui qui touche les performances des SSD NVMe n’est pas nouveau, il avait été repéré il y a plusieurs mois durant la phase de bêta-test du système d’exploitation.



Ça coince en lecture



Mais à l’époque, le bug avait été mis de côté en raison justement du statut de bêta de Windows 11. Sauf qu’il est toujours présent dans la version finale ! Les utilisateurs partagent sur le forum de Microsoft et sur Reddit les benchmarks de leurs SSDs et il y a visiblement un problème en écriture de données, qui dans certains cas est significativement moins élevée que sous Windows 10.



Pour ce qui concerne la lecture des données, il n’y a pas de changement, le bug ne touche que l’écriture. Mais malgré l’enquête de la communauté, il n’y a pas à l’heure actuelle de source bien identifiée qui expliquerait cette chute des performances des SSD sous Windows 11. Il y a toutefois une piste intéressante : ce bug touche le disque sur lequel le système d’exploitation est installé. Un disque secondaire affiche les performances attendues.



Microsoft semble être au courant du souci, la dernière build du système d’exploitation (22000.348) améliorant le fonctionnement des SSD. Mais on reste toujours loin de Windows 10. Malheureusement pour Windows 11, ce problème risque de lui faire de l’ombre, tout comme cela avait été le cas du bug de performance avec les processeurs AMD.

